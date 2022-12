63-jähriger Gerard aus Losser vermisst

Seit Donnerstag wird Gerard aus Losser (Niederlande) vermisst. Der 63 Jahre alte Mann ist bei der Politie Overijssel als vermisst gemeldet worden. Es wird vermutet, dass er sich in der Nähe von Apeldoorn aufhalten könnte.

Er ist etwa 1,75 Meter groß und trägt vermutlich eine blaue Jacke, Jeans und schwarze Schuhe.

Menschen, die Gerard gesehen haben, sollen Kontakt mit der Polizei aufnehmen.

Urgente vermissing! Sinds donderdag 8 december is de 63-jarige Gerard vemist vanuit #Losser mogelijk is hij in omgeving #Apeldoorn ong. 1.75 m lang vermoedelijk blauwe jas spijkerbroek zwarte schoenen. Heb je hem gezien? Laat het ons weten en bel bij spoed 112, anders 0900-8844 pic.twitter.com/koVMFtjuzG