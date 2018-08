40-Jähriger nach Schießerei in Enschede verletzt

Enschede Bei einer Schießerei an der Straße Auskamplanden in Enschede ist in der Nacht zu Donnerstag ein 40-jähriger Mann verletzt worden. Der Almeloer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu der Tat kam, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Enschede zu melden. In der Umgebung des Tatorts haben die Polizisten eine Hanfplantage entdeckt, ob dies im Zusammenhang mit der Tat steht, ist noch nicht bekannt.

