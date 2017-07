35-Jähriger in Ferienpark bei Almelo erstochen

Ein tödliches Ende hat ein Streit zwischen Bewohnern eines ehemaligen Ferienparks zwischen Almelo und Wierden genommen. Wie es in einem Pressebericht heißt, wurde in einem der Ferienhäuser am Samstag die Leiche eines 35-jährigen Mannes gefunden.