Empfehlung - 20-jährige Studentin in Emmen mit Messer erstochen

Emmen Wie die Tageszeitung „Dagblad van het Norden“ berichtet, wurde die Polizei am Montagmorgen gegen halb 7 Uhr zu dem Vorfall in die Hoofdstraat gerufen. In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses, das hauptsächlich an ausländische Studenten vermietet wird, fanden die Beamten die schwer verletzte 20-Jährige. Mit einem Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus gefahren. Dort erlag sie ihren Verletzungen. Der tatverdächtige 21-Jährige wurde in einer Nachbarwohnung im selben Haus angetroffen und vorläufig festgenommen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/20-jaehrige-studentin-in-emmen-mit-messer-erstochen-248964.html