Empfehlung - 17 weitere Stolpersteine für Denekamp

Denekamp. Mehr als 50.000 der kleinen Messingplättchen hat der Berliner Künstler Gunter Demnig bereits gefertigt und sie in 1099 Städten und Gemeinden in Deutschland und in 20 anderen europäischen Ländern ins Straßenpflaster eingearbeitet. Elf dieser Gedenkzeichen wurden 2015 in Ootmarsum und 39 in Denekamp platziert. Am kommenden Donnerstag, 3. August, kommt Gunter Demnig erneut nach Denekamp, um dort die letzten 17 Stolpersteine zu legen. Er beginnt damit um 9 Uhr in der Straße Achterom bei der Hausnummer 1.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/17-weitere-stolpersteine-fuer-denekamp-201632.html