17-Jährige wird seit Mittwoch in Denekamp vermisst

Nach einer 17-Jährigen sucht derzeit die niederländische Polizei. Wie die Denekamper Beamten auf Facebook mitteilen, wurde die junge Frau zuletzt am Mittwoch gegen 16 Uhr in Denekamp am Nosseltweg gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.