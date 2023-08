Zwei-Komponenten-Gericht

Es gibt Tage, an denen ich mich für so manches komplexe Thema nicht schlau genug halte, besonders wenn es für mich fachfremd ist. Zum Glück muss ich nicht wissen, wie ich einen Motor auseinandernehme oder mit welcher Ausrüstung ich einen Seehecht angeln kann – zumindest für ersteres, da bin ich mir sicher, gibt es auch in der Grafschaft Menschen, die das bei Bedarf gegen Bezahlung für mich erledigen.

Für Alltagsdinge wie Kochen reicht es auch an schlechten Tagen. Dass das nicht selbstverständlich ist, erfuhr ich kürzlich an der Kasse eines Nordhorner Supermarktes. Das vor mir mit den Einkäufen hantierende jugendliche Pärchen überlegte lautstark, was es sich zum Abendessen kochen wolle. Die Wahl fiel auf „Mac & Cheese“, Makkaroni mit Käse, ein schnell zuzubereitender amerikanischer Klassiker. Der Plan hatte so lange Bestand, bis ihnen nach dem Kassieren einfiel, dass man für das Gericht ja auch Käse benötige. Welcher nicht Bestandteil des eben getätigten Einkaufs war.

Eine für mich durchaus tröstliche Episode: Mal beim Einkaufen was vergessen? Geschenkt. Aber bei einem Gericht, das nur aus zwei Zutaten besteht, (welche außerdem buchstäblich den Namen des Gerichts, wenn auch auf Englisch, bilden) nicht just eine der beiden notwendigen Ingredienzien zu vergessen – das schaffe ich gerade noch. Und jetzt mache ich mir ein Schinkenbrot. Schließlich habe ich Toast gekauft … Moment mal!