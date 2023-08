Zu viel los? Gibt’s nicht!

„Erinnert ihr euch an die liebliche Zeit, in der ihr bäuchlings auf der Wiese gelegen und den Blumen beim Wachsen zugesehen habt? Nein? Ich nämlich auch nicht.“ – Mit diesen Worten hat die Kollegin Jasmine Helbling von der Neuen Zürcher Zeitung vor einigen Jahren einen bemerkenswerten Artikel über „Freizeitstress“ eingeleitet. Sie trauerte der natürlichen Entschleunigung nach. Wenn einfach zu viel los ist im Privaten, kann das offenbar zur Belastung werden. Nun, auf dieses Problem steuern wir auch in der Grafschaft zu, und zwar mit Macht.

An den kommenden drei Wochenenden steppt der Bär, wie es so schön flapsig heißt. Zum Auftakt wartet der riesige Flohmarkt im Schlosspark von Bad Bentheim, in Klausheide stellen sich das Gewerbegebiet, der Flugplatz und die Range vor, in Neuenhaus sieht das Stadtfest einem Besucherandrang entgegen. Eine Woche später steigt „umsonst und draußen“ das Straßenkulturfest in der Nordhorner City, das sich leider mit dem Stadtschützenfest überschneidet. Und nach umfangreicher Sanierung präsentiert sich die St. Augustinus-Kirche in Nordhorn im neuen Gewand. Am 9. September schließlich endet der üppige Veranstaltungsreigen mit dem Grafschaft Open Air, einem Magneten für die Musikfans aus der gesamten Region auf dem Gelände der Bentheimer Eisenbahn in Nordhorn.

Zugegeben, wer das alles mitnehmen möchte, braucht eine gute Kondition. Andererseits: Auch Langeweile kann stressen. Das geht mir jedenfalls so, deswegen scheiden die wachsenden Blümchen schon mal aus.

Ich gehe dahin, wo es mir gefällt. Machen Sie es doch auch so.