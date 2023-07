Höchste Zeit fürs Gehirnjogging

„Ich behalt‘ ja nichts mehr“ – ein Standardspruch älterer Menschen, der auch meiner Mutter mehrmals täglich über die Lippen kommt. Wer wollte es der 94-Jährigen verdenken? Bedenklicher finde ich, dass ich mich neuerdings häufiger selbst dabei ertappe, vor mich hin zu murmeln: Ich behalt‘ ja nichts mehr.

Wann war das noch, als die Nordumgehung freigegeben wurde? War das nicht erst vergangenes Jahr? Nein, das war schon im Oktober 2019. Wie hieß noch gleich der Geschäftsführer von dem und dem Unternehmen? Ach ja richtig, mit dem hab ich doch erst letzte Woche gesprochen. Wie war das nochmal mit der Beschlussfassung im Stadtrat? Und wie lautete nochmal die Telefonnummer von ... ? Auch die wird mir irgendwann wieder einfallen. Ich hab die Zahlenfolgen nicht mehr so parat, seit das Smartphon und der Laptop sie für mich „aufbewahren“.

Gerade bei Menschen meines Berufs steckt der Kopf voller Daten – neuen und alten Daten, wichtigen und unwichtigen Fakten. Da „fällt der Groschen“ nicht immer auf Anhieb. Ja, ja, da war mal was, das hatten wir mal, so weit reicht die Erinnerung immer. Aber wer wann was genau? Mit der konkreten Datenabfrage hapert es dann doch schon mal.

Im Seniorenheim meiner Mutter haben sie dafür ein super Rezept: Gedächtnistraining – oder freundlicher ausgedrückt: Gehirnjogging. Ich fang‘ gleich damit an, sobald ich die Kaffeetasse wiedergefunden habe, die ich gedankenversunken irgendwo stehen gelassen habe.