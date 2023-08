Wie tragen Sie Ihr T-Shirt?

Missverständnisse lauern überall, auch beim Einkaufsbummel mit dem Partner. Ein neues T-Shirt soll es für ihn sein, also nichts wie rein in ein entsprechendes Geschäft. Eine Angestellte möchte helfen. „Wie tragen Sie denn Ihr T-Shirt?“, fragt die freundliche Verkäuferin und meint damit die Größe. Doch mein Partner kann mit der Frage wenig anfangen, er verweigert die Antwort. Sein Gesicht spricht Bände, und ich kann seine Gedanken förmlich lesen: Wie soll ich mein T-Shirt schon tragen – am Oberkörper natürlich. Jedenfalls nicht auf dem Kopf oder um die Beine gewickelt. Mein Partner stutzt und schweigt, in seinem Blick ratlose Leere. Ich will ihm gerade auf die Sprünge helfen, da bricht die passende Antwort aus ihm heraus: „Na ja, am liebsten unten offen.“