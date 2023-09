Wie ich aus London entkam

Es sollte ein Kurztrip nach London werden – Samstags hin und Montags zurück. Geworden ist es das wohl stressigste Wochenende meines Lebens.

Nach zweistündiger Hinflug-Verspätung, dadurch verpassten Events und nicht funktionierenden U-Bahn-Fahrkarten war ich heilfroh, Montags beim Boarding zum Rückflug zu stehen, als mich ein Flughafenmitarbeiter ansprach. Mein Handgepäck sei zu groß und ich dürfe nicht einsteigen. Kurzerhand stopfte ich mein gesamtes Gepäck in einen kleinen Rucksack, den ich in meinem Koffer verstaut hatte.

Mit schlechter Laune, ohne Koffer, dafür aber einem prallvollen Rucksack, saß ich nun also im Flieger. Dann die nächste Hiobsbotschaft: Der Flug fällt aus. Eine Störung im System, Hunderte Flüge gestrichen. Die größte Flugpanne Englands seit über einem Jahrzehnt – und ich mittendrin.

Tausende Menschen machten sich zu den Schaltern der Fluganbieter auf, um ihre Flüge umzubuchen. Uns war klar, dass wir frühestens Donnerstags oder Freitags einen Flug bekommen. Also mussten wir umdenken, buchten einen Zug nach Brüssel, wo uns die Mutter eines Freundes abholte, um uns nach Aachen zu fahren. Dort warteten bereits die Eltern eines anderen Freundes, um mich in Köln abzusetzen und selbst weiter nach Hause Richtung Frankfurt zu fahren. Von Köln aus ging es für mich mit dem Zug über Osnabrück nach Bad Bentheim. Dienstag um 6.30 Uhr fiel ich ins Bett – 24 Stunden unterwegs, hunderte Euro in den Sand gesetzt. Eines ist sicher: London sieht mich so schnell nicht wieder.