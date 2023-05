Wer will denn Hochzeiten nüchtern betrachten?

Ja, ich will! Der Wonnemonat Mai lässt in der Grafschaft traditionell besonders häufig die Hochzeitsglocken läuten, außerdem muss der Corona-Stau abgearbeitet werden. Ob im Tierpark Nordhorn, auf der Burg Bentheim oder klassisch im Standesamt der Gemeinde: Das Ja-Wort besiegelt eine Verbindung, die möglichst lebenslang halten soll. Doch die Probleme können früh beginnen - schon bei der Feier.

Das Internet-Portal „my days“ sorgt deshalb vor und hat die größten Stimmungskiller aufgelistet. An erster Stelle steht ein betrunkenes Brautpaar, gefolgt von peinlichen Spielen, die entsprechend lange in Erinnerung bleiben. Zu vermeiden wären des Weiteren alkoholisierte Trauzeugen und das Verbreiten intimer Details über die beiden Hauptpersonen der Veranstaltung. Was ebenfalls gar nicht geht: Getränke ab einer bestimmten Uhrzeit selbst bezahlen zu müssen. Wäre ja noch schöner!

Nüchtern betrachtet, lassen sich alle Fallen umgehen. Aber wer will das schon an einem solchen Abend?