Die Tat ereignete sich zwischen 13 und 14 Uhr. Völlig ahnungslos, welch dramatische Wendung dieser Nachmittag nehmen sollte, begab sich das Opfer mit seiner Begleitung am Tattag zum lokalen Freibad. Ziel des Ausflugs war eine Abkühlung, denn die Sommersonne brannte in diesen Tagen schonungslos vom Himmel. Die Straßenkleidung wurde schnell gegen ein wasserfestes Outfit getauscht und mit Schwimmbrille und Handtuch bewaffnet machten sich die Protagonisten dieses Krimis auf den Weg zum Schwimmbecken. Das Schuhwerk - die berühmten Latschen von der Marke mit den drei Streifen - wurde am Beckenrand zurückgelassen und der Badespaß konnte beginnen.

Doch schon bald sollte der fröhliche Nachmittag mit einem schweren Verlust enden. Ungeahnt dessen, was sie gleich erwarten würde, stiegen die Badenixen aus dem Wasser und mussten voller Schreck feststellen, dass ein Paar Badelatschen fehlte. Augenblicklich begann die Suche nach dem Übeltäter, doch weder Bademeister noch die Freibadgäste hatten den Diebstahl beobachtet. So verließen die beiden Schwimmer an diesem Nachmittag das Freibad ohne Latschen und mit einer offenen Frage: Wer ist der Latschen-Dieb?