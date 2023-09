Wenn der Hahn kräht

Der Rassegeflügelzuchtverein Georgsdorf-Füchtenfeld feiert am kommenden Sonntag sein 75-jähriges Jubiläum. Das soll gebührend gefeiert werden, unter anderem mit dem „Hähnewettkrähen, bei dem die stolzesten Hähne der Region gegeneinander antreten, um ihren besten Kräher zu ermitteln“, so die Züchter. Wer auf dem Land aufgewachsen ist, kennt das sicher noch aus eigener Anschauung: Beim ersten Morgenlicht, wenn man sich gern noch einmal im Bett umdreht, kräht auch schon der erste Hahn. Gibt es in der Nachbarschaft mehrere Exemplare, schreien sie munter um die Wette. In vielen Prozessen mussten sich deutsche Gerichte schon mit krähenden Hähnen beschäftigen. Die nächtliche Unterbringung in schallisolierten Ställen wurde angeordnet, in anderen Urteilen bekamen die Hähne „Stundenpläne“ für ihr Imponiergehabe. In Georgsdorf ist das nicht der Fall. Beim Tag der offenen Tür der Rassegeflügelzüchter dürfen sie krähen, so lange sie wollen.