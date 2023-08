Plötzlich weggewunken

Seit einiger Zeit schmückt eine kleine, solarbetriebene „Queen Elisabeth II“-Figur unser Büro. Wird der kleine Sensor des Dekoartikels von ausreichend Licht getroffen, so fängt die Queen an, huldvoll zu winken – und tickt dabei wie ein Metronom.

Das war zunächst zwar etwas irritierend. Inzwischen, nach einer längeren Gewöhnungsphase, fügt sich das Ticken jedoch ganz gut in die Geräuschkulisse des Büros ein und sticht nicht mehr so heraus. Es fügt sich sogar so gut ein, dass es auffällt, wenn es verstummt.

So wie vor einigen Tagen. Kurze Verwirrung beim Blick auf den ihr angestammten Platz, denn: Er ist leer. Wie kann das? Wo ist die Queen plötzlich hin? Also beginnt die Suche. Weit gekommen sein kann sie ja eigentlich nicht. Wir finden sie – auf einem Zeitungsstapel, der unter ihrem eigentlichen Platz liegt. Sie hatte sich vor lauter Energie wohl selbst Stück für Stück weggewunken.