Geschmäcker sind verschieden, keine Frage. Der eine mag‘s eher mediterran auf dem Teller, der andere deftig und der Dritte liebt Mutters Hausmannskost über alles. Mit viel gebundener Soße.

Der kindliche Geschmack dagegen ist recht einfach gestrickt: Nutella und Nudeln. Wechselweise – aber manchmal auch als vereinte Geschmacksverwirrung. Die jugendlichen Gaumenfreuden sind ebenfalls nicht sehr anspruchsvoll: Pizza, Burger und Pommes – oder Salat in diversen Variationen – stellen kaum große Ansprüche an die Kochkunst.

Erst im Berufsleben, wenn aufgrund mittäglicher Zeitknappheit der eigene Herd mit dem Kantinenmahl getauscht wird, kommen dann Varianten ins Spiel, die die Geschmacksnerven mitunter dann doch stark herausfordern können. So, als jüngst ein ‚Gelbschwanzflunderfilet‘ auf der Speisekarte stand. Ein rechtsäugiger Plattfisch mit länglich-ovalem Körper. Das Kopfkino trat bei dieser gegoogelten Beschreibung sofort in Aktion. Und meldete postwendend zurück: „Heute lieber einen Fastentag einlegen! Denn: Wat de Buur nich kennt, dat frett he nich.“