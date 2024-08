Wasserball

Wir sitzen auf der Terrasse eines Restaurants an der Vechte in Nordhorn und warten aufs Essen. Meine Neffen überbrücken die Zeit, indem sie ihren Fußball über die Promenade am Ring-Center rollen lassen. Man muss nicht über hellseherische Fähigkeiten verfügen, um zu wissen, was gleich passiert. Der Ball prallt natürlich gegen einen Blumenkübel und kullert zu den Stufen, die hinab zum Wasser führen. Platsch.

Vor noch gar nicht allzu langer Zeit hätte ich den unmittelbar einsetzenden Tränenfluss nur mit dem Schwur stoppen können, gleich morgen früh einen neuen Ball zu kaufen. Aber die beiden Jungs beobachten still und aufmerksam, wie sich das runde Leder ganz ruhig auf den Weg in Richtung Ölmühlenwehr macht. Wir folgen an Land. Nach zehn Minuten verharrt die schwimmende Kugel ausgerechnet an einem Aufgang zu einem Garten. Die Bewohnerin sitzt zufällig auf dem Balkon, eilt nach unten und fischt den Ball aus dem Wasser. Glück gehabt!

Das trifft übrigens auch auf jemand Dritten zu. Denn wenn der Ball durchs Wehr in Richtung Niedergrafschaft gerauscht wäre, hätte ich den Jungs einen Anruf bei ihrem Opa in Emlichheim empfohlen, verbunden mit der dringenden Bitte, ab morgen früh mal an der Vechte Ausschau zu halten. Und Kescher nicht vergessen!