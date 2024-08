Vielen Dank für das nette Dankeschön!

Über Paketzusteller kann man sich ja wunderbar aufregen: Sie kommen nie zur angekündigten Zeit, legen das Bestellte nie an den gewünschten Ort, dafür parken sie immer an den ungünstigsten Stellen. Zugegeben: Solche bösen Gedanken hatte ich auch schon. Aber ich finde sie ziemlich unfair, denn die Zusteller haben einen stressigen Knochenjob und geben bestimmt ihr Bestes.

Außerdem können sie ausgesprochen kundenfreundlich sein, wie ein treuer GN-Abonnent kürzlich erfahren durfte. Er wollte sich – was ausdrücklich nicht nötig gewesen wäre! – mit einer kleinen Aufmerksamkeit bei der Redaktion dafür bedanken, dass wir seinen Leserfotos, die wirklich sehenswert sind, gelegentlich einen Platz in der Zeitung einräumen. Aber Schokolade im Sommer? Der Paketdienst habe ihn auf Nachfrage beruhigt, versichert uns der Leser: „Wir legen die Sendungen nicht in die Sonne.“

Und so war es: Die süßen kleinen Täfelchen haben uns zuverlässig erreicht. Sie waren unversehrt, blieben aber nicht lange unverzehrt. Unser Dank geht zurück an den Leser, aber auch an den Zusteller: „Merci!“