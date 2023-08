Vergangene Ferienorte

Obwohl ich in diesem Sommer keine Urlaubsreise unternommen habe, war ich zumindest mit den Gedanken manchmal an einem Ort, an dem ich seit meiner Kindheit mit Familie und Freunden viele Ferienwochen verbracht habe: Hindeloopen. Das urige Städtchen gehört zur Provinz Friesland und liegt am IJsselmeer.

Den Campingplatz „Schuilenburg“, der sich entlang des Strandes erstreckte, kannte ich wie meine Westentasche. Als Kinder haben meine Freunde und ich jede Wohnwagenparzelle, alle Bootsstege und Deiche sowie die Schilfwiesen erforscht. Für Windsurfer war die Umgebung ein beliebtes Reiseziel. Es hängen viele Erinnerungen an diesem Ort – den es seit einem Jahr nicht mehr gibt. Das Campinggelände wurde von einer Kette aufgekauft, die darauf gerade eine Ferienhaus-Siedlung errichtet.

Als ich davon erfuhr, wich dem Trübsal schnell eine gewisse Erleichterung. In den letzten zehn Jahren wurde der Platz zunehmend halbherzig betrieben. Die Zeltwiesen lichteten sich, für junge Familien gab es wenige Anreize und der anbei liegende Badpavillon wurde geschlossen und verfiel mit der Zeit. Darunter litten neben den immer seltener werdenden Urlauben auch die Erinnerungen.

Vor dem Abriss habe ich ein paar Tage an einem in der Nähe liegenden Campingplatz verbracht. Hindeloopen kann ich als Reiseziel immer noch empfehlen, wenn man für ein paar Tage abschalten möchte. Der Campingplatz meiner Kindheit gehört der Vergangenheit an – und das ist vielleicht auch gut so. Ein Ferienhaus kann ich mir nicht leisten, aber immerhin soll im Zuge des Umbaus auch der Badpavillon renoviert werden. Das wäre für mich ein Grund, in den nächsten Sommerferien einmal vorbeizuschauen.