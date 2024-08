Urlaub auf dem Bildschirm

Längst ist der Sand aus den Schuhen verschwunden, die Urlaubsschnappschüsse in den Tiefen der Handy-Galerie verschwunden und die Souvenirs haben ihren Platz in meiner Wohnung gefunden. Mein Sommerurlaub liegt bereits einige Wochen zurück, doch das mindert das Ferien-Gefühl in diesen Tagen nur wenig. Schließlich erreichen die Redaktion tagtäglich unzählige Urlaubsbilder von den schönsten Flecken der Erde. Egal ob Nordseeinsel, Kreuzfahrt oder Roadtrip durch die USA – die GN-Leser sind in diesem Sommer viel unterwegs. Wenn ich mir die Schnappschüsse, die uns hier erreichen, so anschaue, bekomme ich schon fast Fernweh.