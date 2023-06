An manchen Tagen ist die Arbeit voller Spannung. Das liegt vor allem an der gefährlichen Mischung aus Turnschuh und Büroboden. Denn die Gummisohle meiner heißgeliebten Sneaker und der schwarze PVC- Bodenbelag der Redaktion scheinen sich nicht sonderlich gut zu vertragen. So wird an manchen Tagen jeder Hautkontakt mit Kaffeemaschine, Türklinke und Co. zu einem knisternden Erlebnis. Erst vor ein paar Tagen stand ich scheinbar so unter Strom, dass es hörbar knisterte, als ich meiner Kollegin einen Kugelschreiber reichen wollte. Dass diese elektrisierenden Momente nicht unbedingt angenehm sind, ist selbstverständlich. Bisher habe ich aber noch keine Lösung für mein Strom-Problem gefunden. Dafür gibt es aber einen guten Grund für ein neues Paar Schuhe.