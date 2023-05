Unter Beobachtung

Sollten Maschinen mal die Weltherrschaft an sich reißen, hoffe ich, dass ich es nicht mehr miterlebe. Aber manchmal traue ich den Haushaltsgeräten bei uns schon jetzt nicht mehr über den Weg.

Zum Beispiel als vor Kurzem die Waschmaschine lief und eigentlich nur noch acht Minuten für den Waschgang brauchte. Na gut, dachte ich, dann bleib ich eben im Keller und warte, bis sie fertig ist. Nun beobachte ich die Waschmaschine sonst nie – aber es kam mir schon so vor, als würde sie unter meinen wachsamen Augen die Kleidungsstücke besonders lustlos von einer auf die andere Seite rollen lassen. Wie der Vorgang zu sauberer Wäsche beitragen soll, war mir schleierhaft, doch ich harrte – mehr oder weniger – geduldig vor dem Bullauge aus und sah zu.

Dann kam aber doch noch mal Schwung in die Sache und die Klamotten wirbelten rund und rund. So, nun kommt doch bald das ersehnte Klacken, das die Freigabe der Tür signalisiert. Ich war mir sicher. Außerdem sollte die Maschine in einer Minute fertig sein, endlich. Das zeigte sie mir leuchtend an.

Aber Pustekuchen. Wenn die Waschmaschine ein Bewusstsein hat, dann wollte sie wohl einfach nicht mehr von mir beobachtet werden. Denn sie stellte – schwupps – die leuchtende Anzeige für die restliche Zeit wieder auf acht Minuten. Ob sie sich über mein langes Gesicht freute und darüber, dass ich mich endlich aus dem Keller trollte, weiß ich nicht. Aber wenn das jetzt der erste Schritt zur Weltherrschaft meiner Waschmaschine war, dann habe ich jedenfalls verloren.