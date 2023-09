Ungewollt im Bilde

Einen digitalen Eindruck habe ich aus dem Urlaub im Süden mitgebracht. Dort telefoniert man viel und gerne mit eingeschalteter Kamera und im Lautsprechermodus! Und zwar so, dass Dritte auch mit mittelmäßigem Gehör permanent dabei sind, ob sie wollen oder nicht. Ich wollte eher nicht und die vielen Urlaubs-Eindrücke im Restaurant, auf der Straße oder am Strand in Ruhe genießen.

Die telefonierenden Smartphone-Nutzer wiederum, wollten diese Momente mit ihren Liebsten teilen. Und so komme ich auch ins Bild, während die Handykamera durchs Restaurant schwenkt. Kauend und mit dicken Backen winke ich in die Kamera und blicke auf dem Handyschirm in ein fremdes Wohnzimmer. Die mir unbekannten Bekannten vom Nachbartisch tun zumindest so, als seien sie begeistert vom übertragenen Bild und üben sich im Staunen. Anderen Ortes staune ich dann darüber, wie gewandt auch ein Senior mit dem Handy im Videomodus durch einen Supermarkt streift. Lautstarke Anweisungen erteilt seine Frau via Telefon, als ihr Mann Produkte in die Kamera hält.

Einkaufszettel und Postkarte war vorgestern. Jetzt wird gestreamt! Vielleicht sind mir diese Eindrücke einfach neu, weil das mobile Datennetz bei uns die Videotelefoniererei oft unmöglich macht.