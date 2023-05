Und dann noch diese Namen

Kurzum: Ich mag keine Coverbands. Bei allem Bemühen und Können bleibt bei mir immer ein schaler Geschmack zurück. Die Authentizität, die Musiklegenden wie Elvis, die Beatles, Janis Joplin, die Stones oder Queen zu ihrer Zeit besaßen, und die Begeisterung, die sie auslösten, werden nie wieder so sein. Frühere Zeiten und Stimmungen lassen sich nicht konservieren. Jeder, der das versucht hat, weiß, dass es nicht geht.

Umso erstaunlicher ist es, wie die Zahl an Coverbands oder Coversängern immer mehr zu steigen scheint, die die Illusion beschwören, dass sich frühere Zeiten und Stimmungen durch ein Konzert mit nachgespielten Stücken doch wieder herstellen ließen. Und das nicht nur von Gruppen oder Interpreten, die schon verstorben sind oder nicht mehr auftreten, sondern auch von noch aktiven Bands und Solokünstlern.

Ganz grauenhaft wird es, wenn diese auch noch meinen, ihre musikalischen Idole 1 zu 1 nachmachen zu können. Beispielsweise die Frontmänner von Queen-Coverbands, die sich an Freddy Mercury abarbeiten und dabei zum Scheitern verurteilt sind. Von unverwechselbaren Musikgenies sollte man einfach die Finger lassen!

Und wo ich mich gerade so in Rage geschrieben habe, muss auch noch Folgendes erwähnt werden: Die Namen, die sich diese Coverbands geben: Eine Aneinanderreihung von sprachlichen Dämlichkeiten. Beispiele wie „Floyd side of the moon“, „Goldplay“, „My\ Tallica“ oder „Slash N´Roses & Danger“ sind nur die Spitze des Eisberges. Da empfiehlt sich doch eher das Original.