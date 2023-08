Über Warnungen im Fernsehen

Als ich vom Kollegen Andre Berends darauf angesprochen wurde, dass ich für heute mit einem „Guten Morgen!“ dran bin, wurde ich für kurze Zeit auf dem falschen Fuß erwischt. So richtig Anekdotisches, was sich zu erzählen lohnte, war nicht passiert. Was sollte ich also schreiben? Etwas über das regnerische Wetter, das wohl den meisten auf den Geist geht? Etwas über den Nordhorner Stadtpark, der durch seine liebevolle Gestaltung durch die städtischen Mitarbeiter auch viele Besucherinnen und Besucher von außerhalb der Region erfreut? Oder etwas über die ständigen Aufgeregtheiten, Animositäten und vermeintlichen Skandale, die vor allem von der Boulevard-Presse in ihren reißerischen Überschriften herbeigeschrieben werden? Richtig zwingend war davon nichts.

Schließlich kam das Fernsehen zur Hilfe. Vor der Wiederholung einer Folge von „Schmidteinander“, der Satire- und Comedy-Show mit Harald Schmidt und Herbert Feuerstein aus den 1990er-Jahren, wurde vom WDR darauf hingewiesen, dass die Show heute von dem einen oder anderen als diskriminierend – in welcher Art und Weise wurde nicht gesagt – empfunden werden könnte. Was glauben die Programmmacher eigentlich, welches Publikum um 23.30 Uhr vor dem Fernseher sitzt? Warum zeigen sie überhaupt etwas, was womöglich als diskriminierend empfunden werden könnte? Und meinen sie, dass sie als vorsorgliche Mahner und Warner aufzutreten haben? Damit bedienen sie doch nur die Vorurteile, die ihnen als Öffentlich-Rechtliche entgegenschlagen.