Total schusselig

Meine Schusseligkeit hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Vor knapp einem Jahr war ich der festen Überzeugung, meinen Schlüsselbund beim Abladen des Grünabfalls verloren zu haben. Meine Theorie war, dass ich den Schlüssel nicht in die Hosentasche gesteckt habe, sondern daneben. Und, da war ich mir sicher: Es hat beim Aufprall nicht geklappert, weil die Schlüssel in den Rasenschnitt gefallen sind. Da ich nicht mit dem eigenen Auto gefahren war und den Zündschlüssel stecken gelassen hatte, fiel mir mein Missgeschick erst Zuhause auf. Alle Suchaktionen blieben erfolglos, sodass die beschriebene Theorie als Lösung herhalten musste. Da der Müll zwischenzeitlich abgefahren wurde, war jede Hoffnung verflogen, die Schlüssel wiederzufinden. Also blieb nur der Gang zum Schlüsseldienst, um Ersatz anfertigen zu lassen. Den Autoschlüssel habe ich auf die endgültige Verlustliste gesetzt, dafür gab es Ersatz. Vor einigen Tagen: das Schlüsselerlebnis. Bei der Suche im Kleiderschrank, in dem alte Klamotten für die Gartenarbeit lagern, spüre ich einen festen Gegenstand in der Hand. „Wie kommt mein Schlüssel in den Schrank?“, frage ich mich. Der Griff an die Hosentasche verrät, dass ich ihn bei mir trage. Was ich in der Hand halte, ist mein verloren geglaubter Schlüsselbund. Wie er so tief vergraben unter den alten Hemden gelandet ist, wird ein ewiges Geheimnis in den unergründbaren Wirrungen meiner grauen Zellen bleiben. Einen Vorteil hat die Geschichte: Wir verfügen jetzt über zusätzliche Ersatzschlüssel. Kann nicht schaden!