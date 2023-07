Kennen Sie den Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Ich erkläre es gern an einem Beispiel: Seit einigen Wochen gibt es in unserem Haus ein Buch über Welpen. Seit einigen Tagen gibt es auch den passenden Welpen dazu. Hier beginnen nun die Unterschiede.

Die Theorie, also der Inhalt des Buches, und die Praxis in Form des jungen Hundes gleichen sich nicht. Wir wissen nur noch nicht, wie wir diese Diskrepanz am besten in den Griff bekommen sollen, denn der Welpe soll laut Buch bis zu 20 Stunden am Tag schlafen. Die Praxis sieht etwas anders aus.

Die Popgruppe „Pur“ würde nun singen: „Wenn du einen kennst, der einen kennt, der dir helfen kann, läuft alles wie geschmiert.“ Auf unsere Situation übertragen bedeutet das: Wenn Sie jemanden kennen, der einen kennt, der unserem zehn Wochen alten Welpen schnellstmöglich das Lesen beibringt, dann hätten wir möglicherweise bald einen Hund, wie er im Buche steht.