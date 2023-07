Süß, aber heimtückisch

„Oh, nette Ente“, sagt ein Freund, als ich ihm ein Foto zeige, das ich unlängst aufgenommen habe. Nun, das dachte ich ursprünglich auch, als ich das Tier zum ersten Mal erblickte. Bis die Ente sah, kam und knabberte. An meinem Schuh.

Ich sitze mit einigen Freunden draußen. Der Wasservogel watschelt zwischen den Stühlen umher, immer auf der Suche nach etwas Essbarem. Ab und an nähert er sich uns und ich sehe schon die Möglichkeit einer süßen Nahaufnahme des Tieres. Als die Ente dann zielstrebig auf meine Füße zuwatschelt, kann ich den Plan in die Tat umsetzen: Neugierig schaut der Vogel in meine Kameralinse – bevor er sich dann mit deutlich größerem Interesse meinem Schuh widmet – und versucht, diesen zu essen. Ohne Erfolg, wie ich an dieser Stelle anmerken möchte. Völlig überrumpelt von dieser unerwarteten und heimtückischen Attacke auf meinen (angezogenen!) Schuh starre ich die Ente an. Sie schaut – wie ich mir einbilde – vorwurfsvoll zurück, gibt dann aber schnell auf und zieht von dannen.

Zum Glück haben weder die Ente noch ich bleibende Schäden genommen. Lediglich mein Foto dient als Beweis dieses unerwarteten Zusammentreffens.