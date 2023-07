Kürzlich habe ich mal wieder meine Eltern besucht – und nicht schlecht gestaunt. Das kleine Gemüsebeet, das meine Mutter während der Pandemie angelegt hat, war gut gefüllt mit den feinsten Gewächsen. Riesige Kohlrabi, tiefrote Erdbeeren und schwere Zucchini teilten sich die Reihen. Besonders beeindruckend war die Gurkenpflanze. In der Küche lag schon die erste Ernte, aber die Pflanze bog sich weiterhin unter den schweren Früchten. In guter Absicht schnappte ich mir ein scharfes Erntegerät, um eine der Gurken zu ernten. Unter den dichten Blättern suchte ich die richtige Stelle, setzte das Messer an und schnitt. Dabei trennte ich nur leider nicht die Salatgurke von der Pflanze, sondern halbierte die Ranke.

Kurz dachte ich, ich könnte mein Missgeschick vertuschen, nahm die Gurke mit ins Haus und tat so, als sei nichts passiert. Doch Stunden später sollte mich nicht nur mein Fehler, sondern auch das schlechte Gewissen einholen. Denn die Gurkenpflanze ließ die Blätter hängen – trotz verzweifelter Rettungsversuche meiner Eltern. Und obwohl ich meinen Ausrutscher bereits gebeichtet habe, sage ich an dieser Stelle noch einmal: Sorry, Mama!