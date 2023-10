So schmeckt die Zukunft

Einmal einen Blick in die Zukunft werfen – davon träumen viele Menschen. Zumindest ein Stück weit ist mir das neulich gelungen. Oder besser gesagt einen Schluck weit. In einem niederländischen Supermarkt fielen mir einige in futuristischem Design gestaltete Coca-Cola-Dosen in einem Regal auf. Als Journalist ist man ja grundsätzlich neugierig, also habe ich mir ein Exemplar dieser von den Farben Pink und Lila dominierten Dosen gekauft. Die Aufschrift verriet mir, dass es sich bei dieser Edition um einen Geschmack der Zukunft handeln soll, der mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz entwickelt worden ist. Natürlich ohne Kalorien und Zucker.

Nach dem Verzehr der 250 ml Flüssigkeit kann ich eindeutig feststellen: Die Zukunft wird eklig süß und schmeckt irgendwie nach billigem Kaugummi - so künstlich wie die Intelligenz, die dieses Getränk mitentwickelt hat. Wertvoll war diese Erkenntnis dennoch: Ich werde mich jetzt in meinen DeLorean setzen und versuchen, die Herstellung dieser KI zu verhindern, bevor sie noch größeren Schaden anrichten kann. Wünschen Sie mir Glück!