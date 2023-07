Seit gut einem Jahr bin ich treuer Kunde der Barbershops in der Region. Die Herrenfriseure sind spezialisiert auf Kurzhaarschnitte mit besonders guten Übergängen an den Seiten. Einmal diese Spezialität namens „Seiten auf Null mit Übergang“ erlebt, war ich nahezu süchtig nach dem Gefühl der „frischen Seiten“.

Wenn so etwas neu beginnt, kann es aber auch mal sein, dass ungeahnte Probleme auftreten. So wusste ich beispielsweise schon länger, dass ich zwei Unebenheiten am Kopf habe. Keine Sorge, diese kleinen Muttermale sind bereits dermatologisch untersucht, nichts Besorgniserregendes. Beim Friseur waren sie auch nie ein Problem, denn meine Haare wurden immer kurz geschnitten, aber nie „auf Null“.

Also kam es, wie es kommen musste, bei meinem dritten oder vierten Barber-Besuch erwischt der Friseur plötzlich eine dieser Stellen. Er erschreckt sich, es blutet hinter meinem Ohr und sein Kopf wird hochrot. Die Schmerzen hielten sich in Grenzen und nach kurzer Behandlung mit dem Taschentuch hatte sich die Sache auch schon wieder erledigt. Doch erstaunlich dabei – seitdem ist dieses Muttermal weg. Die Unebenheit wurde vom Herrenfriseur akkurater rausgetrennt, als es ein Hautarzt hätte tun können. Keine Narbe, keine Probleme mehr. Es war praktisch „Seiten auf Null mit Operation“.