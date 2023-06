Schwimmen ist gut für die Gelenke und das Herz-Kreislauf-System. Und generell - was gibt es Besseres, um sich bei den sommerlichen Temperaturen abzukühlen? Es scheint also gerade die perfekte Zeit zu sein, um meinen inneren Schweinehund zu besiegen und mal wieder das nächste Freibad anzusteuern.

Zugegeben, ich bin nun seit einigen Jahren nicht mehr regelmäßig geschwommen. Aber das ist doch wie Fahrradfahren, oder? Das verlernt man nicht so leicht. Auf den sportlichen Aspekt trifft das bei mir auch zu. Obwohl es schon ein wenig anstrengender als in meiner Erinnerung war....

Was ich aber gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist das Drumherum. Neben den Eintritt brauche ich noch einen Euro für den Spint. Gut, den habe ich auch immer für den Einkaufswagen im Portemonnaie liegen. Bepackt mit Duschgel und Handtuch stehe ich vor der Duschkabine. Hier werden noch einmal 50 Cent fällig. Ich eile also zurück zum Spint, wühle in meiner Geldbörse und finde glücklicherweise noch ein goldenes Centstück. Vorbereitet stehe ich also wieder vor der Duschkabine und bin ratlos. Wie komme ich denn nun an das Wasser? Eine andere Schwimmerin eilt mir zur Hilfe und erklärt mir den Automaten.

Ich kann also nun sagen - Schwimmen ist wie Radfahren mit kleinen Stützrädern von hilfsbereiten anderen Gästen.