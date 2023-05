Schön kurz

Ich gönne Bart Ravensbergen nur das Allerbeste. Sehr, sehr gerne kann der Torwart doch noch irgendwie mit der HSG Nordhorn-Lingen in die 1. Liga aufsteigen, er darf alle vier Wochen zum „Spieler des Monats“ gekürt werden und bei der EM nächstes Jahr mit überragenden Leistungen viele positive Schlagzeilen produzieren. Doch da ist das Problem: Ein so langer Nachname passt kaum gescheit in eine Überschrift.

Es gibt Erzählungen, dass Journalisten nicht unbedingt ganz traurig waren, als Sabine Leutheusser-Schnarrenberger vor einigen Jahren vom Amt der Bundesjustizministerin zurücktrat – völlig unabhängig von irgendwelchen politischen Positionen. Unsere Leutheusser-Schnarrenberger sind – auch wenn doch einige Buchstaben fehlen – Ravensbergen oder Torwartkollege Buhrmester.

Bald spielt Maximilian Lux für die HSG, besser noch Max Lux. Aus Aue. Herrlich. „Lux kommt aus Aue“ war gestern die Schlagzeile, und da war dann sogar noch Platz für die Info, dass sein Vorgänger Ranftl den Klub verlässt.

Bart Ravensbergen geht auch am Ende der Saison. Aber ich betone: Wegen mir dürfte der Niederländer gerne bleiben.