Schluss mit dem Alltagslärm

Die Siebträgermaschine röhrt, ein Telefon bimmelt. Am Nachbartisch unterhalten sich zwei Gäste des Cafés so laut, dass sie alle anderen unfreiwillig an ihrem Gespräch teilhaben lassen. Ein Kind tobt kreischend durch das Lokal und draußen währenddessen der Verkehr, der durch die geöffnete Tür gut zu vernehmen ist.

Mich stört das alles nicht. Denn während ich das Tablett mit der frisch gebrühten Köstlichkeit und einem appetitlich anmutenden Gebäck an meinen Platz schiebe, weiß ich, dass die nervenaufreibende Geräuschkulisse gleich ein jähes Ende finden wird. Links und rechts zwei lautsprechende Proppen in die Ohren, ein Griff zum Smartphone und umgehend lausche ich exklusiv den vertrauten Stimmen meines Lieblings-Laberpodcasts.

„Noise cancelling“, also die gezielte Unterdrückung aller Nebengeräusche, ist die technische Besonderheit meiner jüngsten Errungenschaft. Wie ich jemals ohne klar gekommen bin, ich weiß es nicht.