Rubik schafft mich

Wer mich ein bisschen kennt, wird nicht überrascht sein: Es gibt Dinge, die ich einfach nicht verstehe und nie verstehen werde. Da helfen weder gut gemeinte Tipps noch ausführliche Erklärungen. Der Zauberwürfel gehört dazu. Dieser verflixte „Rubik’s Cube“, der vor allem bei uns Kindern der 1980er-Jahre schwer angesagt war.

Schon damals stand ich mit diesem Spielzeug, dass einige Freunde so locker-leicht zu beherrschen schienen, auf Kriegsfuß. Seit einigen Wochen nun befindet sich wieder ein Zauberwürfel in unserem Haus – also unternahm ich neue Versuche, alle sechs Seiten dieses vermaledeiten Würfels einheitlich nach Farben zu sortieren. Viele Versuche.

Natürlich bin ich wieder gescheitert. Selbst die detailliert aufgeschlüsselten Lösungswege in der Wikipedia führen – zumindest bei mir – nicht zum Erfolg. Unser Rubik’s Cube verstaubt auf der Kommode, die einzelnen Steine schön bunt durcheinander. Und ich greife lieber wieder zum Fußball. Auch wenn es Leute gibt, die mir auch dieses Spielgerät nicht zutrauen.