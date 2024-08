„Da laufe ich random die Straße lang und auf einmal spawned Jason Derulo vor mir!!!“ – Es braucht nur diesen Satz, damit ich mir plötzlich sehr alt vorkomme. Eigentlich hat ihn eine junge Frau aus Osnabrück bei der Plattform TikTok geschrieben. Da ich mich da aber nicht rumtreibe, braucht es schon einen Artikel bei den Kollegen der Neuen Osnabrücker Zeitung, damit ich darauf aufmerksam werde.

Um den Satz dann zu verstehen, muss ich ihn Stück für Stück aufdröseln. Jason Derulo sagt mir immerhin was – schließlich stand der Sänger ja am vergangenen Wochenende beim Grafschaft Open Air auf der Bühne. Und das war wohl auch der Grund, warum ihn die junge Frau überhaupt in Osnabrück entdecken konnte. Für „random“ und „spawned“ muss ich allerdings dann intensiv an Gespräche mit meinen Nichten denken (und meine Kenntnisse der englischen Sprache helfen auch). Meine eigenen Töchter im Grundschulalter haben bei der sogenannten Jugendsprache nämlich noch Fragezeichen im Gesicht.

„Random“ heißt also „zufällig“ oder „einfach so“ und „spawned“ bedeutet so viel wie „plötzlich auftauchen“. Der Begriff stammt eigentlich aus dem Bereich der Computerspiele, wo Gegner auf einmal erscheinen oder die eigene Figur nach dem virtuellen Ableben an einem bestimmten Punkt „spawned“ und man aufs Neue versuchen kann.

„Da gehe ich einfach so die Straße lang und plötzlich steht da Jason Derulo.“ So hätte ich es wohl formuliert – aber ich bin eben auch keine 18 mehr.