Probleme mit dem Fahrradbus

Als eine nützliche Einrichtung hat sich am vergangenen Sonntag der Fahrradbus erwiesen. Trotz der Hitze begab ich mich mit meiner Freundin Uschi auf eine Fahrradtour nach Uelsen. Eigentlich war alles gut, die Sonne schien, dann hatten wir ein nettes Café mitten in der Natur gefunden und es uns bei Kaffee und Kuchen gut gehen lassen, doch früher als gedacht bezog sich der Himmel und das erste Grummeln, das auf Blitz und Donner schließen ließ, war zu hören. Trotzdem blieben wir optimistisch und hofften auf eine Rückfahrt im Trockenen. Richtig dramatisch wurde es aber, als wir bei einem Restaurant im Ortskern auf unser Essen warteten. Der Himmel verdunkelte sich immer mehr und erste Tropfen fielen. Kurz nachdem wir gegessen und bezahlt hatten, war es dann so weit. Es regnete in Strömen, Blitz und Donner waren deutlich zu vernehmen.

Was tun? Da fiel mir ein, dass es ja einen Fahrradbus gab. Die Haltestelle war nicht weit weg und wir begaben uns direkt dahin. Eigentlich alles gut, bis sich bei der Ankunft des Busses die Frage stellte, wie denn beim Anhänger für die Fahrräder die Klappe zu öffnen sei, um die Fahrräder dort drauf zu hieven. Da wir uns nicht gerade geschickt anstellten, kam uns der Busfahrer zur Hilfe, brachte aber auch seinen Unmut darüber zum Ausdruck, wie man so ungeschickt sein könne. Kleinlaut entschuldigten wir uns und versprachen Besserung. Aber das Wichtigste war: Wir kamen trocken nach Neuenhaus und von dort aus mit dem Regiopa nach Nordhorn. Glück gehabt!