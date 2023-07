Pinkes Kinopublikum

Seit Tagen liegen mir Freunde und Familie mit zwei Namen beziehungsweise Filmtiteln in den Ohren: „Barbie“ und „Oppenheimer“, gerne auch in der Kombination „Barbenheimer“. Die Marketing-Kampagne für die beiden Kino-Blockbuster läuft auf Hochtouren – anscheinend mit Erfolg. „Barbie“ nehmen viele Zuschauer sogar zum Anlass, sich in Pink zu kleiden und dank „Oppenheimer“ könnten demnächst auch wieder Hosenträger im Trend sein. Das Ganze hat einen Eventcharakter. Aber was ist eigentlich mit den Filmen?

Als großer Filmliebhaber ist es schön zu sehen, dass es so viele Menschen vor die große Leinwand zieht. Trotzdem verwundert mich die Euphorie doch etwas. Ich frage mich, ob es hier wirklich um den Inhalt des Gezeigten geht, oder ob einfach ein Internet-Hype seine Wirkung entfaltet. Dass solche Trends nicht zwingend Ausdruck der Wertschätzung für das Kino sind, zeigte eine Reihe von Ausschreitungen während Filmvorführungen vor ein paar Monaten, die einem Tik-Tok-Trend entsprungen ist.

Eine optimistischere Deutung wäre, dass sich beide Filme inhaltlich einfach am Puls der Zeit befinden und deswegen Interesse auf sich ziehen. Das Kino endlich mal wieder als Ort, an dem eine breite Masse berührt und womöglich ein Diskurs angeregt wird. Diesen Aspekt finde ich wichtig, denn oft kommt es mir so vor, als wäre es Leuten unangenehm, ihre ehrliche Meinung zur Kunst auszudrücken.

Nach dem Besuch einer Vorstellung von „Oppenheimer“ haben meine Freunde und ich uns noch über den Film unterhalten. Auch die Gruppen um uns herum diskutierten. Ob mit oder ohne Kostüm, das wirkte auf mich wie ein gutes Zeichen.