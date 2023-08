Pinke Welle lässt die Kasse klingeln

Seit dem Kinostart des neuen „Barbie“-Films rauscht eine pinke Welle durch das Land. Und bevor hier Missverständnisse aufkommen: Schauen sie sich ihn an, denn Regisseurin Greta Gerwig hat hier eine quietschbunte, aber (überraschend) sehenswerte Gesellschaftsanalyse geschaffen. Im besten Fall lässt die Geschichte um das ikonische blonde Plastikpüppchen hier und da auch noch ein rosa Licht aufgehen – insbesondere bei Trägern des Y-Chromosoms, sofern die doch so fragile Männlichkeit mancher Zuschauer standhält.

Die Verantwortlichen hinter dem Kinoerfolg dürften sich jedenfalls über einen wohlkalkulierten Nebeneffekt freuen: „Barbie“-Merchandise ist angesagt wie nie. Ein Spielzeug wird zum Film wird zum Spielzeug – und die Kasse klingelt. Genial, allerdings ist dieser Kohle-Kreislauf nicht neu. Kennen Sie die „Transformers“? Roboter, die sich in Autos verwandeln können (oder umgekehrt), retten die Welt. Was gibt es cooleres für einen Vierjährigen? Das Franchise begann als Spielzeuglinie, aber um die Action-Figuren in den USA zu vermarkten, wurde der Comic-Verlag Marvel beauftragt, in Comics und einer Zeichentrickserie eine Hintergrundgeschichte zu entwickeln. Später folgten ebenfalls erfolgreiche Blockbuster im Kino. Ein Spielzeug wird zum Comic wird zur Serie ... Sie wissen schon.

Als König und gewissermaßen Erfinder des Merchandise gilt übrigens Star-Wars-Schöpfer George Lucas. Um seinen ersten Star-Wars-Film „Eine neue Hoffnung“ zu finanzieren, verzichtete Lucas auf Teile der Gage im Gegenzug für die Lizenzrechte. Der Erfolg steht außer Zweifel und hält sich. Oder glauben Sie, die großen Kulleraugen von „Baby-Yoda“ sind reiner Zufall?