Pauken mit Peter Urban

Für Hausaufgaben hatte ich zu meiner Schulzeit nie viel übrig. Dass ich mich in den 70er- und 80er-Jahren nachmittags dann doch einigermaßen regelmäßig an den Schreibtisch hockte und Interesse an Schulbüchern und -heften heuchelte, hatte einen anderen Grund. Zwischen 14.05 und 15 Uhr lief seinerzeit beim Norddeutschen Rundfunk eine Radiosendung, die den Titel trug: „Nach der Schule – Musik für junge Leute“.

Zu den DJs, die die neuesten Hits spielten und die Radiohörer mit viel Wissen über Titel, Interpreten und Platten versorgten, gehörte auch Peter Urban, der sich gerade nach 25 Jahren als ESC-Moderator verabschiedet hat. Er und seine Kollegen zeichneten sich für mich dadurch aus, dass sie nicht nur die Hits bekannter Bands und Stars spielten, sondern auch Interpreten vorstellten, die hierzulande oft weniger bekannt waren. Das war zum Pauken damals genau der richtige Soundtrack und prägte einen vielfältigen Musikgeschmack. So finden sich in meiner überschaubaren Plattensammlung zwischen Bruce Springsteen, den Eagles und Linda Ronstadt Alben von Warren Zevon, Moon Martin, Jim Capaldi oder Carolyne Mas. Auch wenn ich die Platten schon lange nicht mehr gespielt habe, höre ich die Songs auch heute noch – Spotify sei Dank.