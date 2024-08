Ohren auf im U-Boot!

Der August ist für viele junge Menschen – nicht nur, aber auch in der Grafschaft – der Beginn eines neuen Lebensabschnitts: Die Ausbildungen in den Betrieben starten, der „Ernst des Lebens“ nach der Schule, und was damit alles zusammenhängt. Dass viele junge Menschen mitunter eigentlich gar nicht wissen, was sie machen wollen oder was ihnen Spaß macht, erschwert das Ganze.

Als ich in den frühen 1990er-Jahren, noch während der Schulzeit, mit der Klasse das Arbeitsamt in Nordhorn besuchte, standen dort zahlreiche Computer herum, an denen man sich per digitalem Fragebogen Tipps für eine passende Ausbildung geben lassen konnte. Von den Ergebnissen erzähle ich noch heute gerne und amüsiert. Der Apparat war nämlich der Auffassung, aus mir könnte vorrangig ein guter Hörgeräteakustiker werden – oder ein U-Boot-Kommandant.

Man verstehe mich nicht falsch: Beide Berufe nötigen mir absoluten Respekt ab, so unterschiedlich sie auch sind – und auffällig nicht den geringsten Bezug zu meinen damaligen und heutigen Vorlieben haben. Ich hoffe, dass die heutige Berufsberatung ein wenig treffsicherer ist. Andererseits: Oft sind ja diejenigen, die zunächst gar kein Interesse für ein gewisses Berufsfeld hatten, später darin die Erfolgreichsten. Und: Sich noch umzuentscheiden, egal in welchem Alter, ist auch keine Schande.