Nirgendwo ein Zug

Verspätungslotto - das habe ich neulich mit der Deutschen Bahn gespielt. Und ich habe verloren. Eigentlich wollte ich „nur“ aus Hamburg wieder in die Grafschaft. Einmal umsteigen, erster Zug ziemlich pünktlich – ich dachte schon, ich wäre auf der sicheren Seite. Doch der Anschlusszug ab Osnabrück zeigte sich von seiner zickigen Seite: erst 90 Minuten Verspätung, dann ein kompletter Ausfall – plötzlich nur noch eine Minute später als geplant und schließlich sogar pünktlich!

„Die wollen mich doch nur durcheinanderbringen“, grummelte ich vor mich hin, als ich in Osnabrück zum richtigen Gleis lief. Und das haben sie auch geschafft: Denn hier war von dem versprochenen Zug gar nichts mehr zu sehen und lesen. Nur einige ebenfalls gestrandete Reisende tummelten sich mit mir auf dem Bahnsteig. Da ertönte die Durchsage - es waren wieder 90 Minuten Verspätung.

An diesem Punkt bin ich aus dem Spiel ausgestiegen und habe mich zähneknirschend mit dem Auto einsammeln lassen. Alle anderen Verbindungen nach Bentheim waren nämlich eh schon gestrichen worden. Per E-Mail wurde ich aber noch weiter über das Schicksal des Zuges informiert. Nachdem die Verspätung Viertelstunde um Viertelstunde auf schließlich mehr als drei Stunden angewachsen war, hatte die Deutsche Bahn wohl auch genug: Dieser Zug fuhr an dem Tag dann wirklich nirgendwo mehr hin.