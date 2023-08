Neue Dokumente

Schon gesehen? Die Grafschaft ist jetzt per „Google Street View“ zu erkunden. Das heißt: Google stellt in seinem Kartendienst, den man sich am Computer-Bildschirm oder auf dem Handy-Display aufrufen kann, 360-Grad-Ansichten von Straßenzügen dar. Im Oktober 2022 ist das blaue Google-Auto, auf dessen Dach eine große Kamera montiert ist, durch Nordhorn gefahren und hat rund um sich zu geknipst. Und jetzt kann jeder an seinem Monitor mitfahren und sich umschauen.

Für Nordhorn hat die Sache noch einen Haken: Das Google-Auto ist längst nicht durch jede Siedlung gefahren. Die Straße, an der ich wohne, war jedoch dabei. Getrieben von der Urangst eines jeden Grafschafters – „hoffentlich sieht mein Vorgarten ordentlich aus...“ – klicke ich mich also direkt vor mein Haus und sehe: Mein Auto steht in der Garage. Ob ich selbst wohl auch zu Hause bin? Ich sehe mich jedenfalls nicht wie üblich aus dem Küchenfenster lugen.

Offensichtlich ist aber jemand anderes da. Denn ich sehe, wie ein fremder Mann aus der Haustür tritt. Hallo? Ich klicke mich ein paar Meter weiter und sehe, dass sogar noch ein zweiter Mann mein Haus verlässt. Die Gesichter der Herren kann ich nicht erkennen, Google hat sie verwischt. Was trägt denn der zweite Bursche unterm Arm? Ach was: meine alte Herdplatte.

Ich schaue mich noch ein bisschen weiter um und sehe, dass auf der anderen Straßenseite ein Lastwagen parkt. Vom Küchenstudio. Ich erinnere mich dunkel. Nun, damit dürfte für alle Ewigkeit in den Speichern der weltweiten Datenkrake festgehalten sein: Im Oktober 2022 hat sich der Herr Berends eine neue Herdplatte gegönnt. Darauf könnte ich eigentlich auch mal wieder etwas Leckeres kochen lassen.