Sie kennen doch sicher noch Ailton? Den brasilianischen „Kugelblitz“, der vor rund 20 Jahren die Fußball-Bundesliga aufmischte – mit Toren, aber auch mit Sprüchen. „Auf Platz musse immer konzentrier‘ und schieß‘ Tor. Aber neben Platz musse mache‘ Spaß“, lautete ein Leitmotiv des heute 49-Jährigen.

Als ich am Wochenende irgendwo rund um De Lutte umherradele, komme ich an diesem schicken Hotel vorbei, und sofort springt mir Ailton ins Gedächtnis. Von diesem Landhuis „Blomenbeek“ ist der verrückte Typ doch einmal zu einem Trainingsplatz geritten. Auf einem mannshohen Pferd!

Mein damaliger Kollege Freimuth Schulze, nicht nur fußballtechnisch im Grenzgebiet immer bestens informiert, hatte den Tipp gegeben: Der FC Schalke 04 residierte in diesen April-Tagen des Jahres 2005 für ein Kurz-Trainingslager in der Twente, und Pferde-Liebhaber Ailton wollte die kurze Strecke bis zum Trainingsplatz im Ort einmal nicht mit dem Fahrrad fahren wie alle Teamkollegen, sondern spaßeshalber reiten. Ailton halt. „Musse mache Spaß.“

Die GN waren also dabei, als Ailton früh morgens die Beuningerstraat entlangritt. Unsere Bilder machten am nächsten Tag bundesweit die Runde. Ich glaube, richtig lustig fand Trainer Ralf Rangnick unsere Anwesenheit aber nicht – schließlich kickte die hochgelobte Star-Truppe in der Liga weit unter ihren Erwartungen. Ailton war’s aber völlig egal. Er saß glücklich im Sattel.