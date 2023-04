Motivierender Duft am Morgen

Als ich gestern Morgen meinen Weg durch das Verlagshaus ins Büro nehme, liegt da auf halber Strecke ein frohlockender Geruch in den Fluren. Kein Kaffeeduft – nein. Frische Brötchen mit einem fleischigen Aufstrich müssten es sein. Aber meine in dieser Angelegenheit sonst so sichere Spürnase lässt mich offensichtlich im Stich. Eine reich belegte Brötchenplatte ist einfach nicht ausfindig zu machen.

Meine Schnupperrecherche führt mich zum Kollegen Marcel Brandt. Auf Anfrage gesteht er grinsend, soeben ein Leberwurst-Gebäck verspeist zu haben. Übrig gelassen hat er sicherheitshalber nichts, denn er weiß ja, dass ich eigentlich auf Fleisch verzichten möchte. Sonst teilt der Kollege natürlich liebend gerne.

Passend zu dem noch in den Räumen liegenden Duft erinnert mich Facebook ausgerechnet jetzt mit einem Foto an ein zurückliegendes Ereignis: Ganze Platten mit frischen Mettbrötchen hatte Marcel Brandt vor Jahren schon in die Redaktion geschleppt. Ein Traum für alle Fleischgenießer! Der wohltuende Zwiebelmett-Geruch lag noch tagelang in unseren Nasen.