Moin, Weltmeister!

Was macht denn der Weltmeister hier? Ich verlasse gerade mein Haus, als Holger Glandorf ganz gemütlich auf einer Fietse eines örtlichen Hotels (und in Begleitung eines jungen Manns) in meiner Straße vorbei radelt. „Mensch, Holger“, rufe ich ihm etwas verdutzt hinterher, er grüßt noch mit einem lang gezogenen „Moooin“, ist dann aber auch schon weiter.

Das HSG-Ehrenmitglied, in seiner aktiven Zeit ein Weltklasse-Handballer, war in einer auffälligen Trainingsjacke der SG Flensburg-Handewitt unterwegs, für die er mittlerweile als Geschäftsführer tätig ist. Ganz ehrlich: „Glanzy“ wäre aber auch inkognito sofort zu erkennen gewesen, immerhin sieht der 41-Jährige noch genau so aus wie früher, als meine Sportkollegen und ich über ihn und seine Erfolge mit dem Nordhorner Bundesligisten regelmäßig berichteten.

Nun wusste ich zwar, dass die Flensburger die ganze Woche in Nordhorn verbrachten, aber Glandorf in meinem Viertel? Auf dem Rad? Mitten in der Woche? Hmm, etwas verwunderlich. Die Erklärung dann am Wochenende: Ein Journalist aus Flensburg hatte Glandorf überzeugt, für eine Reportage gemeinsam einige Orte in seiner alten Heimat anzufahren, die ihm etwas bedeuteten. „Dann aber mit Fahrrad“, hatte er geantwortet. Das find ich gut: Holger Glandorf ist schon 15 Jahre weg aus Nordhorn, er weiß aber noch ganz genau, wie man sich hier am besten fortbewegt.