Zuerst sieht man nur einen braunen Puschel, der da fröhlich durch die Bodendecker zwischen Hortensien und „Fetter Henne“ hindurchhüpft. Kurz darauf bricht das Nagetier aus dem heimischen Gartendickicht hervor und sieht aus, wie das Klischee eines Naturfotografenbildes: Das Eichhörnchen hat sich auf die Hinterbeine aufgerichtet, eine im Verhältnis zu seinem Kopf absurd groß wirkende Walnuss zwischen die Zähne geklemmt.

Stundenlang ist der Racker jetzt wieder auf dem vermoosten Rasen unterwegs und buddelt seinen Wintervorrat ein. Dabei vergisst er auch gerne einmal über die kalten Monate, wo noch der ein oder andere haltbare Leckerbissen im Bode lauert. Und spätestens gegen Ende des nächsten Sommers sprießen die kleinen Walnussbäumchen überall in den Beeten. Ob sich das Eichhörnchen bei deren Anblick wohl denkt: „Ach! Da wäre ja auch noch was gewesen?“

Der Effekt ist auch mir nicht fremd. Wenn es „frisch“ wird in der Grafschaft, geht der Griff auch wieder mal zur monatelang ignorierten Übergangsjacke an der Garderobe. Was klappert denn da in der Innentasche? Zwar keine Dose Nüsschen – obwohl ich die auch gerne knabbere –, aber eine vom letzten Winter übrig gebliebene Packung Salbeibonbons! „Ach!“, denke ich. „Da wären die gewesen!“ Da hat wohl unbewusst mein inneres Eichhörnchen die Regie übernommen und dort im letzten Winter einen Vorrat an den Dingern angelegt – und vergessen. Jetzt frage ich mich, was ich in den anderen Jacken noch so finde...