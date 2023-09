Es gibt unterschiedliche Entwicklungsphasen im Leben eines Menschen. Besonders, was die Ernährung angeht. Mein Lieblingskind war da im zarten Grundschulalter noch ein pflegeleichter Fall. Gegessen wurde mit Heißhunger, was auf den Tisch kam.

Als Teenager änderte sich diese Haltung radikal. Mit der Gabel wurde so lange auf dem Teller herumgestochert, bis die Mahlzeit abgekühlt war und nur noch wenig schmackhaft daher kam. Kurze Zeit später wurden Kartoffeln nur noch in frittierter Stäbchenform akzeptiert, der Speiseplan kam über Nudeln und Pizza nicht mehr hinaus. Es wechselte dann zu veganen Vorlieben. Die hielten bis zum jetzigen Studentenleben an. Mangels finanzieller Ausstattung wurde jedoch auch hier zu Schmalspurgenuss gewechselt.

Bis gestern gegen 20.30 Uhr der Anruf der Tochter kam: „Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich sitze gerade am Bahnhof. Und, Mama: Ich habe Hunger. Hast Du gekocht?“ Um diese Uhrzeit? „Ich könnte Tiefkühlvorräte auftauen“, lautete das mütterliche Angebot. Antwort der Tochter: „Alles, aber bitte kein Fast Food. Ein frisches Schnitzel vielleicht? Frisch gekochte Kartoffeln, Erbsen und Möhren? So ein richtiges Essen – das wäre jetzt heile Welt.“ Da wurde das Mutterherz mal eben mit der Bratpfanne eingefangen.