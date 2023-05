Jetzt muss ich es doch tun. Und das ist richtig bitter. Aber Schreiben soll ja beim Verarbeiten von schlimmen Erfahrungen helfen: Herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft, FC Bayern München. Lieber Kollege Guntram Dörr, ich hoffe, Sie haben den Erfolg Ihres Lieblingsvereins ausgiebig gefeiert.

Auch wenn am Ende nur ein einziges Tor über die Meisterschaft entschieden hat: Wer nach 34 Spieltagen an der Spitze steht, der hat es irgendwie auch verdient. Wenn auch nur irgendwie. Und wer es nicht schafft, wie Borussia Dortmund, am Ende den berühmten Sack zuzumachen, der hat dann auch irgendwie selbst Schuld. So einfach und so grausam kann Fußball sein. Aber wie sagte einst schon der weise Kult-Trainer Dragoslav „Stepi“ Stepanovic: „Lebbe geht weider.“

Ähnlich leiden wie ich musste übrigens auch der Kollege Andre Berends am Sonntag vor dem Fernseher, als sein Hamburger SV den direkten Aufstieg doch noch verpasste. Durch ein sehr, sehr spätes Tor in der Nachspielzeit sicherte sich der 1. FC Heidenheim den begehrten Platz, die Hamburger müssen nun wieder in die Relegation. Die vielen HSV-Fans, die nach dem Abpfiff schon den Platz gestürmt hatten, obwohl das Parallelspiel der Heidenheimer noch lief, haben sich leider etwas zu früh gefreut. Oder, um es mit „Stepi“ zu sagen: „Du kannst nicht zubereiten Spieß, wenn Hase ist noch im Wald!“