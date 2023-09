Seit einer ganzen Weile begleiten mich – milde, aber zuverlässig – Schwindel und Kopfschmerzen durch den Alltag. Höchste Zeit also für einen Besuch beim Hausarzt. Der verweist mich nach einem kurzen Gespräch an den Optiker. Sein Verdacht erschließt sich von selbst: Wahrscheinlich muss ich eine Brille tragen.

Wie so oft ist „muss“ in diesem Fall aber wohl das falsche Wort. So eine Brille kann ja, abgesehen vom offensichtlichen Nutzen, auch richtig schön im Gesicht des Trägers aussehen. Wie bei der Kleidung kann man aber auch schnell mal daneben greifen. Meine Gefühle sind jedenfalls gemischt, als ich vor dem Optikergeschäft stehe.

Auf den ersten Sehtest erhalte ich das endgültig wirkende Fazit: „Sie brauchen eine Brille!“ Außerdem soll ich die Gläser künftig regelmäßig tragen, wie der Optiker in Aussicht stellt. Bei der anschließenden Modellauswahl bin ich mir unsicher und beschließe daher, das Ganze eine Nacht lang ruhen zu lassen.

Um eine zweite Meinung einzuholen, besuche ich am nächsten Tag ein anderes Brillengeschäft für einen weiteren Sehtest. Siehe da, der gestaltet sich in der Methode nicht nur anders, sondern bringt auch Klarheit: Ich bin nicht kurz- oder weitsichtig, ich habe einen Knick in der Optik. Die berühmte Hornhautverkrümmung führt also zu den lästigen Symptomen. Meine Augenmuskeln versuchten sich immerzu an einer Bildkorrektur, was wiederum mein Gehirn anstrengt – so die ungefähre Kurzfassung.

Wenn auch nur gelegentlich: Ich „muss“ nun eine Brille tragen. Es gibt schlimmere Diagnosen. Als Begleitung ist sie im Alltag auf jeden Fall angenehmer als Schwindel und Kopfschmerzen – und vielleicht steht sie mir ja sogar!